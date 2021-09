Anuncio de reformas económicas tiene en expectativa al sector productivo de Ecuador

Hay expectativa en el país entre analistas y sectores productivos por el anuncio presidencial de esta noche. Un anuncio que pondrá al gobierno ante sus promesas.

"Recaudar más está bien, recaudar mejor también está bien, pelear contra la evasión está muy bien. El tema acá es que la gente dice me prometiste bajar impuestos y ahora me vas a cobrar impuestos que no es lo que me prometiste. Esa es la parte difícil de manejar porque puede verse afectada la palabra del presidente. Por eso él va a dar la cara, va a explicar hoy que es lo que va a enviar", explica Fausto Ortíz, exministro de Finanzas.

En el sector productivo también hay tensión porque la política podría condicionar al régimen ante lo que consideran que el país necesita.

"Nosotros hacemos un llamado a todos los ecuatorianos, a la asamblea, a los políticos para que se le dé prioridad a los temas económicos. Al final de cuentas el bienestar de todos depende de que la economía se desarrolle", indica Miguel Ángel González, presidente de Cámara de Comercio de Guayaquil.

Y es que al no tener una mayoría legislativa lo que se presente el gobierno podría sufrir modificaciones que vayan en contra de los propios objetivos del Ejecutivo.

Por eso es que los gremios productivos sostienen que se esperan reformas positivamente agresivas que impulsen el cambio que requiere la economía nacional.

"Nos preocupa que por ser políticamente correcta la ley termine siendo económicamente incorrecta", agrega González.

Por eso esta noche la explicación y mañana será otro día.