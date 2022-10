5 claves para entender por qué la economía de China está en problemas

China evitó por poco la contracción económica en el trimestre de abril a junio. Este año, algunos economistas no esperan ningún crecimiento.

Es posible que el país no esté luchando contra una fuerte inflación como EE.UU. y Reino Unido, pero tiene otros problemas: la fábrica del mundo de repente ha encontrado menos clientes para sus productos, tanto a nivel nacional como internacional.

1. La política "cero covid" está causando estragos

El repunte podría deberse a que el gobierno está gastando más en infraestructura. Pero llegó después de dos meses en los que la fabricación de productos no se expandió.

"No tiene mucho sentido inyectar dinero en nuestra economía si las empresas no pueden expandirse o la gente no puede gastar el dinero", le dijo a la BBC Louis Kuijs, economista jefe para Asia de S&P Global Ratings.