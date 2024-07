"El Ecuador le ha dicho que no a todo", dice Heller, y explica que el país ya tiene otros problemas como la disminución de la producción petrolera, por lo que ese sería un golpe para la economía.

Esta vez, el FMI ha desembolsado USD 1 500 de los 4 000 millones negociados con el gobierno de Daniel Noboa. Esta es, dice la Cámara, la única alternativa para que la situación del país no se complique más .

Luego de un proceso de fiscalización del acuerdo para el desembolso de USD 4 000 millones, la Comisión de Transparencia, aprobó una informe para llamar a juicio político al ministro de finanzas Juan Carlos Vega, declarar la ilegitimidad de la deuda y activar los mecanismos para demandar la inconstitucionalidad de dicho acuerdo.

El economista Fausto Ortiz dice que este tipo de acciones implica "volver a la politiquería barata, a la que estuvimos acostumbrados en el pasado". Cree que los políticos evalúan las deudas del Estado dependiendo de quién Gobierna.

Según los legisladores que integran esa Comisión, conformada por mayoría de la Revolución Ciudadana y Pachakutik, la deuda con el FMI no está destinada a financiar el gasto social o invertir en proyectos, sino al pago de más deuda. El Presidente de la República, para ellos, incumple la Constitución porque no informó los términos del endeudamiento a la Asamblea. Sin embargo, los expertos económicos dicen que eso solo se aplica en Tratados Libre Comercio, no en acuerdos de financiamiento.

El informe de la Comisión pasará al Pleno, y mientras esto se tramita, la Cámara de Comercio pidió a la Asamblea y al Gobierno que actúen con seriedad y que se debatan medidas económicas, técnicas responsables y urgentes para afrontar la crisis en el país.

