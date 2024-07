Los transportistas piden resoluciones por parte del Gobierno este 3 de julio

Revise: Los transportistas piden al gobierno aumentar dos años la vida útil de las unidades de carga y pasajeros

El ministro Roberto Luque, por su parte, consideró que no se dará lugar a un paro nacional. "No existen complicaciones de ningún tipo. Hay cosas que quisiéramos que fueran para mañana, pero que no se pueden", agregó.

En la tarde del mismo miércoles se desarrollará una mesa de seguridad. Los transportistas piden que se militaricen las carreteras Santo Domingo-Guayaquil-Quevedo y Guayaquil-Chivería Manabí y las que unen a Guayas con Azuay y El Oro.