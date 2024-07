El presidente Noboa anuncia que Banecuador perdonará las operaciones de coactiva de hasta USD 5 000

El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, dispuso este martes 2 de julio de 2024 al Banecuador que las operaciones de coactiva de hasta USD 5 000, vigentes de 2016 a 2024, sean perdonadas y no se cobren. Además se refinanciarán el resto de operaciones vencidas.

"Sabemos que pedías esto cuando tenías esperanza en el país, cuando no te imaginaste que las cosas no se iban a poner tan duras por gobiernos que no te dieron garantías", expresó el Jefe de Estado en un video que se difundió en redes sociales.

"Que este alivio financiero sea el inicio de la tranquilidad que tanto ansias y la construcción de días mejores", puntualizó.

En el Decreto Ejecutivo número 317 se dispone al directorioy gerencia del Banecuador que implemente e instrumente el informe conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, la condonación de créditos coactivados en fase de apremio y calificados con riesgo E, que están totalmente provisionados y sin garantías para suejecución con montos de hasta USD 5 000.

En Banecuador se realizarán acciones administrativas financieras y contables. Emitirá los actos administrativos necesarios y suficientes. Informará al Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Economía y otras entidades que conciernan.

