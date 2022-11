"Hace unos 15 días trataron de meterse al colegio": antecedente del asesinato de un estudiante en Esmeraldas

Un día antes, el ministro del Interior, Juan Zapata , había anunciado que unos 2.000 policías intervendrían en la seguridad de 220 planteles a nivel nacional, ubicados en zonas conflictivas. Afuera del colegio donde fue asesinado el joven de Esmeraldas, no había ningún uniformado, dijeron los estudiantes.

¿QUE LOS PADRES SE ENCARGUEN DE LA SEGURIDAD?

Los padres de familia se sienten inseguros y manifestan que incluso las autoridades educativas de Esmeraldas les han propuesto que ellos mismos brinden la seguridad en los alrededores del plantel.

“El Distrito estaba queriendo poner a los padres para que nosotros vigilemos, pero no podemos hacer eso, queían ponernos chalecos de los colores de la Policía para proteger los colegios, pero no nos vamos a exponer a tener enemigos para que también nos metan bala”, dijo un representante a Ecuavisa, que no dio su nombre por temor.

Y es que las amenazas a los estudiantes no solo están afuera de los colegios. Según las cifras de la Policía, dentro de los planteles educativos también se han encontrado a alumnos con armas de fuego.

Por ahora se contabilizan 14 hallazgos en Guayaquil y Durán, Esmeraldas, entre otras ciudades del país.

El joven asesinado ayer en Esmeraldas era estudiante del último año de bachillerato, que salía de su colegio con dirección a su domicilio cuando fue acribillado por desconocidos a bordo de dos motocicletas.

Con este hecho quedó evidenciado que la violencia alcanza también a los más jóvenes, contando un aproximado de 453 muertes violentas en Esmeraldas.