'Don Naza' fue secuestrado y asesinado por delincuencia organizada, según la Policía

“Pensábamos que estaban cogiendo a un ladrón, eran cuatro encapuchados y no sabíamos cómo reaccionar ante eso, pero pudimos identificar que era 'Don Naza'”.

Quien acompañaba a Nazareno logró escapar, según el relato de la testigo.

“Estaba cruzándose para el otro lado (de la vía), como no se lo llevaron me imagino que no era de interés para ellos”.

De todo lo ocurrido, María informó al ECU-911 de inmediato.

“Les dimos toda la descripción al operador, a qué altura estábamos, cómo era el carro... al momento que me pasa la llamada con la Policía, el Gran Vitara en el que se llevaban a Don Naza nos rebasó, quisimos seguirlo, pero después lo pensamos mejor".

¿Cómo puede afirmar que se trataba de alias 'Don Naza'?

“Porque al día siguiente vimos las imágenes que le encuentran muerto, sin camiseta y al momento que le querían meter al auto, él por forcejear se quedó sin camiseta”.

Fue la última vez que a 'Don Naza' lo vieron con vida. En las primeras horas del siguiente día, jueves 14, su cuerpo apareció a unos kilómetros de una zona rural en Amaguaña, con el torso desnudo, maniatado y con heridas de bala.

La Policía sabe que dos días antes de su muerte, Nazareno estuvo realizando trámites judiciales en Latacunga para tratar de liberar a las cinco personas que fueron detenidas cuando lo acompañaron al Ministerio de Defensa, de donde escapó.

"De las investigaciones previas que se han ejecutado, la muerte de alias 'Don Naza' se trataría de delincuencia organizada", declaró Fausto Salinas, direrctor de Seguridad Ciudadana y Orden Público de la Policía Nacional.

El cuerpo de Don Naza fue encontrado el mismo día que debía presentarse a una audiencia de juzgamiento en su contra.