Campaña para mejorar la infraestructura en cuatro escuelas rurales en Ecuador

The Nobis Foundation y Unidos por la Educación impulsan la campaña "Make the impossible possible" con el objetivo de recaudar alrededor de 160.000 dólares para mejorar la infraestructura de cuatro escuelas rurales de Ecuador.

La meta es que cada unidad cuente con 40.000 dólares para lograr el cambio, indicaron los organizadores en un comunicado en el que apuntan que la iniciativa cuenta con el apoyo de la Embajada de Ecuador en Estados Unidos.

"Este proyecto iniciará con la remodelación de la escuela Demetrio Aguilera Malta ubicada en Bucay, sin embargo, la propuesta es lograr la adecuación de alrededor de 150 escuelas más a largo plazo", anota.

Se prevé motivar a personas, instituciones públicas y privadas para contar con una institución educativa completa, segura y que recoja las necesidades reales de los niños que estudian en la escuela Demetrio Aguilera Malta.

Se busca, además, modernizar integralmente este centro con la vinculación de la comunidad de Bucay, clave en el éxito del mismo.

Para lograrlo se ha elaborado un plan estratégico, que contempla mejorar la infraestructura e instalaciones de la escuela, adquirir equipos y materiales nuevos, renovar la calidad de la propuesta pedagógica y capacitar docentes, entre otros.

Para los ecuatorianos que viven en Estados Unidos, el proceso de donación es sencillo y pueden hacerlo mediante transferencia bancaria, Paypal, Venmo y Zelle.

La educación es la herramienta de transformación más poderosa que existe, señalan los organizadores.

"Si queremos que los niños en zonas rurales tengan las mismas oportunidades que cualquier niño en el mundo de lograr sus sueños y asegurar su futuro, debemos brindar una educación de calidad. El invertir en la enseñanza, es invertir en el futuro y el desarrollo de un país", dice Isidro Romero, presidente de The Nobis Foundation.

Por medio de estas iniciativas, Unidos por la Educación, The Nobis Foundation y la embajada de Ecuador en EE.UU. ratifican su compromiso de velar por el bienestar de la niñez y contribuir a que lleguen los recursos necesarios que impulsen una educación de calidad, garantizando igualdad de oportunidades y un venturoso futuro profesional. EFE