Cambio de mando tras 14 años de Alianza PAIS

Poco queda de las fotografías de hace cuatro años atrás. En la mañana del 24 de mayo de 2017 uno de los primeros en caminar sobre la alfombra roja fue el entonces vicepresidente Jorge Glas , quien sólo estuvo siete meses en el cargo y hoy está detenido por asociación ilícita en el caso Odebrecht . Lenín Moreno llegó puntual a la ceremonia de su posesión, pero no fue él, el protagonista, sino Rafael Correa que escoltado por más de siete hombres y subido en un vehículo militar, arribó al evento. Entre los coidearios en ese día hubo abrazos, lágrimas, pero quizás nunca imaginaron la prematura ruptura .

Aunque había confirmado su asistencia, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro no pudo asistir. También estuvo el entonces presidente de Colombia Juan Manuel Santos, no faltó Evo Morales, entonces líder de Bolivia. Y Brahim Gali Mustafa (foto), presidente de la República Árabe Saharaui.

Desde el pasado viernes 21 de mayo, Guillermo Lasso llegó a Quito donde mantuvo una reunión con el embajador de Reino Unido, Chris Campbell, quien de parte de la Reina Isabel II le entregó una carta de felicitación. Su agenda no ha parado, el sábado mantuvo un encuentro con el expresidente español José María Aznar; y con el Presidente de Chile, Sebastián Piñera.

View this post on Instagram

Mientras que, el domingo con S.M. Felipe VI, Rey de España, y el presidente de Haití, Jovenel Moïse. Lasso además participó en el Foro Iberoamericano: "Desafíos para la Libertad" donde estuvo presente Pablo Casado, político de derecha y líder del Partido Popular español.

“Definitivamente los invitados a este evento son distintos a los últimos cambios de mando que hemos vivido, pero son procedimientos protocolarios que no marcan la agenda política, ni el futuro de un mandatario", señala Tanca. Lasso expresó en una entrevista con CNN que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, no estaría entre los invitados a la ceremonia, "dadas las diferencias ideológicas y a nivel de valores democráticos", analiza la politóloga.

De Venezuela asistirá, en cambio, Leopoldo López. El mandatario de Colombia, Iván Duque, canceló su viaje debido a la crisis política que vive el país vecino.