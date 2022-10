3 Noticias que debes saber este miércoles 12 de octubre

¿A cuánto bajaron la Súper y Eco Plus en nuestro país? El galón de gasolina Súper pasó de $ 4,68 a $ 4,27. Y la Eco Plus ahora cuesta $ 3,36 por galóm (ante estaba en $ 3,67).

2. Reclamo contra la Senescyt tras altas notas en 'Transformar'

Pese a obtener calificaciones altas en el último test Transformar, aspirantes a la Universidad Pública y a las Fuerzas Armadas reclamaron a la Senescyt por no alcanzar un cupo en estas instituciones. La autoridad respondió que los manifestantes no cumplieron algunos procesos o no conformaban algún grupo prioritario para conseguir su ingreso.

3. Chatarrización de vehículos usados en delitos

Casi 3.400 vehículos serán destruidos a escala nacional ante el colapso de los centros de acopio de la Policía Nacional. Estos carros motos son evidencias en procesos como: sicariatos, robos y narcotráfico. Los dueños tendrán hasta el 25 de octubre de 2022 para presentar documentos y recuperarlos.