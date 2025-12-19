Se vuelve viral el fenómeno lluvia de sangre en Irán

En redes sociales se observa el suelo y el mar de la isla Ormuz, Irán, pintado de color rojo. Por esto, muchos se preguntan si es real o inteligencia artificial, dónde ocurre este hecho y si es o no un fenómeno natural.

Lee más: Las misteriosas cadenas de montañas que se encuentran en lo más profundo de la Tierra

Usualmente, cuando llueve muy fuerte en esta isla, el mar se tiñe de rojo. Esto surge por un fenómeno meteorológico.

El suelo de la isla Ormuz es muy rico en óxido de hierro y este mineral es de color rojo, que al mezclarse con agua da como resultado este fenómeno impactante y llamativo.

A la isla solo se puede acceder por barco desde Bandar Abbás o Qeshm, es una de las más grandes atracciones para los turistas. Al fenómeno se lo conoce como lluvia de sangre, Playa Roja de Ormuz o Sahel-e Sorkh.