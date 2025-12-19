Mundo
Se vuelve viral el fenómeno lluvia de sangre en Irán

La lluvia de sangre sorprende a los internautas por su color rojo.

   
    Playa teñida de rojo en Ormuz.( Redes sociales )
En redes sociales se observa el suelo y el mar de la isla Ormuz, Irán, pintado de color rojo. Por esto, muchos se preguntan si es real o inteligencia artificial, dónde ocurre este hecho y si es o no un fenómeno natural.

Usualmente, cuando llueve muy fuerte en esta isla, el mar se tiñe de rojo. Esto surge por un fenómeno meteorológico.

El suelo de la isla Ormuz es muy rico en óxido de hierro y este mineral es de color rojo, que al mezclarse con agua da como resultado este fenómeno impactante y llamativo.

A la isla solo se puede acceder por barco desde Bandar Abbás o Qeshm, es una de las más grandes atracciones para los turistas. Al fenómeno se lo conoce como lluvia de sangre, Playa Roja de Ormuz o Sahel-e Sorkh.

Video de la lluvia de sangre en Ormuz

