Me violaban y me pegaban todos los días: el abuso sistemático a jóvenes durante los ataques de las bandas criminales en Haití

"Me violaban y me pegaban todos los días. Varios hombres diferentes. Ni siquiera sabía sus nombres, iban enmascarados", dice la joven, cuyo nombre hemos cambiado para proteger su identidad.

"Algunas de las cosas que me hicieron son demasiado dolorosas para compartirlas contigo", dice. "Quedé embarazada, me decían que tenía que abortar y yo decía 'no'. Este bebé podría ser el único que tenga".