VIDEO | Una explosión en Nueva Delhi deja ocho muertos y más de una decena de heridos

Las autoridades antiterroristas y equipos forenses trabajan en el lugar para determinar las causas del incendio..

   
    Una explosión en Nueva Delhi deja ocho muertos y más de una decena de heridos( RRSS )
El caos se apoderó este lunes de Nueva Delhi cuando un vehículo estalló cerca del emblemático Fuerte Rojo, uno de los sitios turísticos más concurridos de la capital India. La explosión, que ocurrió alrededor de las 19:00, desató un incendio que alcanzó a varios automóviles y mototaxis estacionados en la zona.

De acuerdo con el jefe de bomberos A.K. Malik, al menos ocho personas murieron y 19 resultaron heridas. Los lesionados fueron trasladados de urgencia a hospitales cercanos, mientras equipos de emergencia trabajaban para sofocar las llamas y rescatar a posibles víctimas atrapadas entre los vehículos incendiados.

Testigos relataron que el vehículo, que avanzaba lentamente por una intersección cercana al Fuerte Rojo, se detuvo frente a un semáforo antes de estallar. El comisionado policial Satish Golcha confirmó que el impacto fue tan fuerte que varios autos circundantes quedaron completamente destruidos.

"El vehículo se detuvo en la luz roja y segundos después se produjo la explosión", declaró Golcha ante los medios, describiendo una escena de pánico en la que decenas de personas corrieron para ponerse a salvo.

Investigación bajo la lupa antiterrorista

El ministro del Interior de India acudió al lugar y aseguró que todas las posibilidades están siendo consideradas, incluida la de un posible ataque terrorista. En la zona trabajan equipos forenses y agencias especializadas, mientras que ciudades como Mumbai y el estado de Uttar Pradesh fueron puestas en alerta máxima.

La explosión ocurre en un contexto de constante tensión en la capital india, que ha enfrentado en los últimos años múltiples amenazas falsas de bomba dirigidas a instituciones educativas, hospitales y aeropuertos.

