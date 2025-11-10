VIDEO | Una explosión en Nueva Delhi deja ocho muertos y más de una decena de heridos

El caos se apoderó este lunes de Nueva Delhi cuando un vehículo estalló cerca del emblemático Fuerte Rojo, uno de los sitios turísticos más concurridos de la capital India. La explosión, que ocurrió alrededor de las 19:00, desató un incendio que alcanzó a varios automóviles y mototaxis estacionados en la zona.

Lea: Trump exige a controladores aéreos volver al trabajo pese al cierre de Gobierno

De acuerdo con el jefe de bomberos A.K. Malik, al menos ocho personas murieron y 19 resultaron heridas. Los lesionados fueron trasladados de urgencia a hospitales cercanos, mientras equipos de emergencia trabajaban para sofocar las llamas y rescatar a posibles víctimas atrapadas entre los vehículos incendiados.

Testigos relataron que el vehículo, que avanzaba lentamente por una intersección cercana al Fuerte Rojo, se detuvo frente a un semáforo antes de estallar. El comisionado policial Satish Golcha confirmó que el impacto fue tan fuerte que varios autos circundantes quedaron completamente destruidos.

"El vehículo se detuvo en la luz roja y segundos después se produjo la explosión", declaró Golcha ante los medios, describiendo una escena de pánico en la que decenas de personas corrieron para ponerse a salvo.