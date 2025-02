Según medios locales, la vicepresidenta está distanciada del presidente Gustavo Petro y renunció esta semana como jefa de la cartera de la Igualdad , aunque en su comunicado de este jueves no quedó claro si tomó o no esa decisión.

Márquez agregó: “Siempre he hablado con transparencia y con la verdad, nunca he guardado silencio. Porque la lealtad no es callar, la lealtad es advertir cuando el rumbo se desvía del camino, de la gente”.

En ese sentido, pidió que no se le malinterprete, pues su “compromiso con el pueblo sigue intacto” y agregó que cuando señala lo que considero que no está bien en el Gobierno “no es para destruir, sino para construir un camino más firme y honesto”.

La vicepresidenta también aseguró que por hacer estas denuncias han intentado involucrarla en “escándalos o en maniobras políticas” que buscan dañar su imagen.”

La corrupción no tiene cabida en el cambio que prometimos. Como dijo (el libertador, Simón) Bolívar: “Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía, y cuando el Gobierno cede ante el chantaje de quienes susurran en la sombra, es el país entero el quién termina pagando el precio”, señaló Márquez.