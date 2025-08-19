Venezuela: Maduro arremete contra miembros del chavismo y los llama cobardes

En las últimas horas, el régimen de Nicolás Maduro ha estado siguiendo de cerca el despliegue de buques militares estadounidenses en el Caribe, los cuales, según un informe de Reuters, estarían en ruta hacia Venezuela y podrían arribar en las próximas horas.

Ante esta situación, Maduro no tardó en pronunciarse, criticando duramente a algunos de sus propios simpatizantes, a quienes calificó de débiles y tibios, acusándolos de esconderse por miedo.

Es fácil atacar a Maduro y a la revolución. Gracias, de antemano, gracias. Pero tu debilidad no será la mía, porque yo no soy chantajeable. Yo lo que voy es pa’lante. Hay muchos cobardes escondidos y disfrazados que no se atreven a decirme las cosas en la cara, expresó el mandatario.

Durante un acto público, Maduro también aseguró que no nació el día de los cobardes y que ha llegado hasta donde está no por ser pusilánime o tibio, sino por mantenerse firme en el compromiso que asumió junto al comandante Hugo Chávez. Yo sí he sido consecuente con ese juramento sagrado.

