Venezuela libera a 71 detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024

Familiares de Orozco confirmaron su salida de la cárcel a BBC Mundo.

Entre estos últimos destaca Abraham Rivero, a quien las autoridades señalan de haber participado en el derribo de una estatua del fallecido presidente Hugo Chávez en el estado La Guaira, al norte de Caracas, durante las protestas espontáneas que sacudieron al país luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declarara a Nicolás Maduro ganador de las votaciones sin presentar las evidencias que respaldaran dicho anuncio.

Desde hace meses los familiares de los detenidos tras las cuestionadas elecciones presidenciales vienen exigiendo su liberación.

Libertad condicionada

Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos aclararon que estos casos no se pueden considerar liberaciones, por cuanto a "la mayoría de los excarcelados mantienen medidas cautelares" como prohibición de salida del país, tener que presentarse regularmente ante un juez o prohibición de hablar sobre su caso en los medios de comunicación.

"Están en libertad condicionada", afirmó la organización a través de su cuenta de X, donde también puso en duda las versiones de algunos voceros oficiales de que el número de excarcelados casi llega al centenar.

Este tipo de medidas se habían paralizado en los últimos meses, lo que motivó a los familiares de los detenidos a formular reiterados llamamientos públicos para que se revisaran sus expedientes.

Las madres de algunos de los arrestados habían advertido que no se registraban nuevas liberaciones desde marzo.

Las detenciones se produjeron en el contexto de la crisis política desatada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando el órgano electoral proclamó la reelección de Maduro, en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición, que reclamó la victoria de Edmundo González Urrutia y presentó las pruebas de su triunfo al publicar las actas de votación.

Tras los comicios más de 2.400 personas fueron detenidas y acusadas por la Fiscalía de delitos graves como terrorismo. En los últimos meses, cientos han sido devueltos a sus hogares, pero sus procesos penales siguen abiertos.

Organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y opositores, por su parte, las consideran presos políticos, algo que el ejecutivo de Maduro niega.

La excarcelación de 71 presos se produce en un contexto de intensa presión de Estados Unidos sobre el gobierno de Maduro.