Usuarios en redes sociales reportan caída de Chat GPT

Este jueves 23 de enero, la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT sufrió una interrupción en su servicio, afectando a usuarios en diversos países. Los reportes de fallas comenzaron alrededor de las 6:00 a.m., hora de la Ciudad de México, según información de Diario Milenio.

OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, registró tasas de error elevadas en su API y en el chatbot, lo que impidió a los usuarios iniciar sesión y utilizar el servicio, según un artículo de Infobae. La compañía detectó el problema alrededor de las 4:00 a.m. PST y aplicó una solución aproximadamente a las 4:30 a.m. PST, restableciendo el servicio por completo a las 4:43 a.m. PST.

Esta no es la primera vez que ChatGPT enfrenta interrupciones en su servicio. En diciembre de 2024, la plataforma experimentó una caída similar que afectó a millones de usuarios y empresas en varias localidades. Usuarios en redes sociales expresaron su frustración y compartieron memes sobre la dependencia de esta herramienta.

