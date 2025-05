Presidente Donald Trump afirma que hablará con China sobre los aranceles en el momento adecuado

Tras posteriores declaraciones del gobierno estadounidense de que existirían conversaciones con su homólogo chino Xi Jinping, el estado asiático negó tener acercamiento con estados unidos.

Posterior a esto, el gobierno norteamericano dijo: “Su economía está sufriendo mucho porque no comercian con EE. UU. y la mayor parte de su dinero proviene de EE. UU.; No se engañen. No se lucran con otros países como con este” refiriéndose al estado actual de la economía china tras los aranceles impuestos por Trump.