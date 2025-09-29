Un elefante enfurecido ataca a turistas en safari en África

Lo que debía ser una experiencia inolvidable de safari en el Delta del Okavango, en Botswana, África, terminó en momentos de pánico para cuatro turistas británicos y estadounidenses, cuando un elefante enfurecido embistió sus canoas y puso en riesgo sus vidas.

El incidente ocurrió el sábado 27 de septiembre, en pleno Día Mundial del Turismo. Los guías locales conducían las tradicionales embarcaciones makoro cuando se acercaron demasiado a una hembra de elefante con sus crías. La maniobra provocó que un macho de la manada irrumpiera desde los juncos y atacara a los visitantes.

Según imágenes difundidas por Daily Mail, el animal utilizó su trompa y colmillos para volcar dos embarcaciones, arrojando a los turistas al agua. En medio del caos, regresó y golpeó a una de las mujeres, hundiéndola bajo el agua. La víctima logró salvarse gracias a la rápida reacción de su esposo y a que el elefante perdió de vista su posición en la corriente turbia.

