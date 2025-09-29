Un elefante enfurecido ataca a turistas en safari en África

Lo que debía ser <b>una experiencia inolvidable de safari</b> en el Delta del Okavango, en Botswana, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/africa target=_blank>África</a>, terminó en momentos de<b> pánico para cuatro turistas británicos y estadounidenses</b>, cuando un <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/tradiciones target=_blank></a><b></b> <b></b><b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/victima target=_blank></a><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/la-osa-mina-inicia-su-rehabilitacion-en-una-fundacion-CJ10194600 target=_blank></a>