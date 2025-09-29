Mundo
29 sep 2025

Un elefante enfurecido ataca a turistas en safari en África

El animal volcó dos canoas y sumergió a una mujer en Botswana, Bostuna; milagrosamente, todos sobrevivieron.

   
    Elefante ataca a turista( Internet )
Lo que debía ser una experiencia inolvidable de safari en el Delta del Okavango, en Botswana, África, terminó en momentos de pánico para cuatro turistas británicos y estadounidenses, cuando un elefante enfurecido embistió sus canoas y puso en riesgo sus vidas.

El incidente ocurrió el sábado 27 de septiembre, en pleno Día Mundial del Turismo. Los guías locales conducían las tradicionales embarcaciones makoro cuando se acercaron demasiado a una hembra de elefante con sus crías. La maniobra provocó que un macho de la manada irrumpiera desde los juncos y atacara a los visitantes.

Según imágenes difundidas por Daily Mail, el animal utilizó su trompa y colmillos para volcar dos embarcaciones, arrojando a los turistas al agua. En medio del caos, regresó y golpeó a una de las mujeres, hundiéndola bajo el agua. La víctima logró salvarse gracias a la rápida reacción de su esposo y a que el elefante perdió de vista su posición en la corriente turbia.

Aunque ninguno de los visitantes resultó gravemente herido, sí perdieron equipos fotográficos y teléfonos de alto valor. Testigos calificaron lo sucedido como un milagro, ya que además del elefante, los canales del Okavango están habitados por cocodrilos e hipopótamos.

El ataque reabrió el debate sobre la seguridad en safaris africanos, donde en los últimos meses se han registrado otros incidentes similares. En Zambia, por ejemplo, dos turistas murieron tras ser embestidas por una elefanta en un safari a pie.

El Delta del Okavango es uno de los destinos turísticos más emblemáticos de África, visitado por cerca de dos millones de personas al año. Los elefantes africanos, cuya población ronda los 415 000 ejemplares, son considerados una especie en peligro y están involucrados en unas 500 muertes humanas anuales.

Esta vez, los visitantes sobrevivieron a una de las experiencias más aterradoras de sus vidas, una muestra de la delgada línea que separa la aventura de la tragedia en la naturaleza salvaje.

