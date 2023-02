Ucrania recibe ayuda humanitaria en dos convoyes de parte de la ONU

Se trata de un total de once camiones repartidos en dos misiones de ayuda que transportan medicinas, material de reparación para tejados, lámparas solares y agua embotellada para atender a la mayor cantidad posible de unas 20.000 personas aproximadamente que viven amenazadas por los combates cerca de los lugares donde han llegado los vehículos.

Cooperación internacional

Naciones Unidas ha explicado que, desde el principio de la guerra hace once meses, más de 30 convoyes han llegado a comunidades vulnerables bajo control de las fuerzas de Ucrania. A las zonas controladas por Rusia no ha llegado ninguno porque Moscú "no ha proporcionado las suficientes garantías de seguridad" para viajar a esas zonas.

Lea también: Ola de frío polar extremo golpea Canadá con temperaturas de -30°

Naciones Unidas recuerda en este sentido que, según la OMS, desde el principio de la guerra han sido registrados 764 ataques contra centros médicos o trabajadores sanitarios que han dejado al menos 101 muertos y 131 fallecidos.