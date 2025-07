Ucrania sufre el mayor ataque aéreo ruso desde el inicio de la guerra horas después de que Trump lanzara duras críticas contra Putin

Frustración de Trump

El martes, el presidente estadounidense expresó su creciente frustración con el presidente ruso: "Si quieren saber la verdad, Putin nos dice muchas tonterías", dijo Trump a la prensa. "Siempre es muy amable con nosotros, pero al final resulta que no tiene sentido".

Los dos mandatarios han mantenido un contacto regular, pero hasta ahora esto no se ha traducido en medidas tangibles para lograr un alto el fuego en Ucrania, algo que Trump dijo en su campaña por la presidencia que podría conseguir en un día.

"Quiere llegar hasta el final, seguir matando gente, eso no está bien", dijo.

Cuando los periodistas le preguntaron el martes quién había tomado la decisión, Trump, sentado justo al lado de Hegseth, respondió: "No lo sé. ¿Por qué no me lo dicen ustedes?".