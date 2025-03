El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , amenazó el miércoles 5 de marzo a la población de Gaza con la muerte si no son liberados los rehenes restantes de la guerra entre Israel y Hamás , y advirtió a los dirigentes del grupo islamista que abandonen ese territorio mientras puedan.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aseguró en una entrevista con Fox News más tarde que Trump no estaba bromeando. "No dice este tipo de cosas si no las dice en serio, como puede ver la gente de todo el mundo. Si dice que va a hacer algo, lo va a hacer", dijo.

"Así que será mejor que se lo tomen en serio", añadió, dirigiéndose a Hamás.

Las amenazas del magnate, que se reunió el miércoles con familiares de los cautivos, se producen el mismo día en que Estados Unidos y el grupo islamista confirmaron que han mantenido contactos directos.

Esta postura rompe con la antigua política de Washington de no mantener conversaciones directas con organizaciones que considera terroristas, como es el caso de Hamás.

Lea: "La mayoría de los países europeos creen que está en juego la seguridad de toda Europa, no solo la soberanía de Ucrania"