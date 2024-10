Apuntó que durante las últimas semanas presenció cómo varias esposas, madres y hermanas de los acusados subían al estrado para decir que los acusados eran "hombres excepcionales".

"Pero un violador no es sólo alguien que te encuentras en un aparcamiento oscuro a altas horas de la noche. También te lo puedes encontrar en la familia, entre amigos".

Pelicot afirmó que está "completamente destruida" y que tendrá que reconstruirse de nuevo. "No sé si toda mi vida será lo suficiente como para poder entender esto", añadió.

Dirigiéndose a su exmarido como el señor Pelicot, dijo: "Me gustaría poder seguir llamándolo Dominique. Vivimos juntos durante 50 años. Yo era una mujer feliz y realizada".

"¿Cómo pudo haberme traicionado?"

"Yo solía decirle: qué suerte tengo, eres un encanto, realmente me cuidas", relató ella.

"Tuve problemas ginecológicos y algunas mañanas me despertaba con la misma sensación que si se me hubiera roto aguas. Las señales estaban ahí, pero nunca supe cómo descifrarlas”.

Gisèle Pelicot y sus abogados también discutieron sobre si Dominique podría haber estado sufriendo un complejo de inferioridad debido a una aventura de ella con un compañero de trabajo, una diferencia percibida en el estatus social entre la ahora expareja o el hecho de que ella tuvo una infancia rodeada de amor y él no.

Volviendo a la resonancia que está teniendo el juicio, apuntó: "Me han dicho que soy valiente. Esto no es ser valiente, es tener la voluntad y la determinación de cambiar la sociedad".

Dijo que nunca se ha arrepentido de haber pedido que el juicio sea abierto: "Lo hice porque lo que me pasó no puede volver a pasar".

La mayoría de los acusados niegan haber violado a la señora Pelicot y argumentan que no pueden ser culpables porque no se dieron cuenta de que ella estaba inconsciente y, por lo tanto, no "sabían" que la estaban violando.