El audio que quedó grabado antes de la implosión del submarino Titán provoca escalofríos

El sumergible Titán, ocho meses después de su implosión, vuelve a ser tendencia luego de que en un documental se filtraran audios exclusivos. En junio del 2023 se divulgó la noticia de que cinco personas habían desaparecido al realizar una expedición en el océano Atlántico Norte con la finalidad de visitar los restos del Titanic.

Una vez que se reportó la muerte de las víctimas, las investigaciones con respecto a lo sucedido iniciaron y fue así como el documental llamado The Titan Sub Disaster: Minute by Minute comenzó su rodaje. Como parte de la investigación, descubrieron que al momento en el que el sumergible perdió contacto, los tripulantes de la nave estaban tratando de emitir alguna señal.

De acuerdo con Ryan Ramsey, especialista en submarinos de la Armada, esos sonidos eran rítmicos “como si alguien estuviera haciendo ese sonido y el hecho de que se repita es realmente inusual”.

El estreno de esta cinta está programado para el 5 y 6 de marzo y estos fueron los audios recientemente difundidos.