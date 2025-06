“30 segundos después del despegue, se escuchó un ruido fuerte y el avión se estrelló”: el testimonio del único sobreviviente del accidente de Air India

Se puede ver a los bomberos abriéndose paso por el suelo quemado, intentando apagar los restos aún humeantes con sus mangueras.Se trata de Vishwashkumar Ramesh, un ciudadano británico que viajaba en el asiento 11A.

"Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Estaba asustado. Me levanté y corrí. Había trozos del avión a mi alrededor. Alguien me agarró y me metió en una ambulancia y me llevó al hospital", le dijo Ramesh al diario Hindustan Times.