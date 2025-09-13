Sismo de magnitud 4 remece la región de Tacna, en el extremo sur de Perú

Un <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/sismo-playas-guayas-11-septiembre-emergencia-temblor-instituto-geosifico-LI10094942 target=_blank>sismo</a></b> de magnitud cuatro remeció este sábado la región<b> Tacna</b>, en el extremo sur de <b>Perú</b> y cerca a la <b>frontera con Chile</b>, sin que se reporten <b>daños personale</b>s o<b> materiales </b>hasta el momento, según <b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/sismo-frontera-peru-ecuador-costas-JA10105084 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/sismo-magnitud-7-4-frente-costa-rusia-en-el-pacifico-MA10108510 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>