"Había un fuerte olor a pegamento y un altavoz sobre la puerta durante el día que hacía muchos sonidos estridentes, muchos timbres y alarmas".

"No nos dejaban hablar. Y el lenguaje que se permitía era abreviado.

La doctora

Los niños vivían aterrados: no se toleraba ningún asomo de resistencia.

Les habían dicho que hicieran una fila para recibir algo dulce, y cuando se lo dieron, vio que estaba "lleno de hormigas y me asusté".

"Debo haber gritado y me levantaron los adultos con batas, me sacaron afuera, y me pusieron una inyección".