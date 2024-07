Los gobiernos, en distintos niveles, no tardaron en responder:

Desde un cauto reconteo de votos hasta expresos temores de fraude, la comunidad internacional no tardó en reaccionar a la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en Venezuela , quien contraatacó al retirar el personal diplomático de Venezuela en Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Mientras tanto, Maduro recibió felicitaciones de países como Rusia, China, Irán, Serbia, Nicaragua y Cuba.

Ambos países no tienen embajadores, por lo que la relación bilateral se mantiene con encargados de negocios.

Será el caso "hasta tanto no se realice una revisión completa de las actas y el sistema informático del escrutinio de votación que permitan conocer la genuina voluntad popular", dijo Mulino en conferencia de prensa.

"No tengo recuerdo de una medida de esas características, y lo que revela, es el aislamiento que tiene el gobierno venezolano ", señaló el diplomático.

En una medida recíproca, Perú ordenó a los funcionarios venezolanos abandonar el país andino "en un plazo no mayor a 72 horas" ante "las graves y arbitrarias decisiones tomadas hoy por el régimen venezolano", informó en un comunicado.

"Argentina no ha roto vínculos con Venezuela. Si ellos lo han hecho, no nos lo han transmitido todavía", aclaró la canciller argentina, Diana Mondino, al canal LN+.

Al ser preguntada sobre una eventual ruptura de relaciones, contestó que "sería otro disparate a los que Maduro ya nos está acostumbrando".

"No tiene ninguna lógica pensar que cortando relaciones la situación de ellos podría mejorar", dijo.

En la embajada de Argentina en Caracas se encuentran refugiados desde hace semanas seis colaboradores de Machado, una situación que Mondino calificó de "compleja" pues "no dan autorización o no contestan o no sabemos qué hacer con las personas que están refugiadas".

La canciller destacó que "en el caso de que nuestros diplomáticos tuvieran que dejar la embajada, tiene la obligación, el gobierno de Venezuela, de dejarles salir (a los refugiados) con nuestros diplomáticos".

"Es realmente inaudito".