Sheinbaum celebra el logro de Fátima Bosch, al coronarse como Miss Universo 2025: “Me gustó de ella que levanta la voz cuando siente que hay una injusticia"

Durante su conferencia matutina, la mandataria hizo referencia al recorrido de la tabasqueña. Resaltó el episodio que protagonizó durante una sesión previa al certamen, cuando el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, le solicitó guardar silencio por no difundir contenido del evento en redes sociales.

Tras una noche cargada de emociones en Miss Universo 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Fátima Bosch por su triunfo como representante de México.

Con ese antecedente sobre la mesa, Sheinbaum recordó que diversas expresiones tradicionales sobre las mujeres han quedado atrás y subrayó la importancia de expresar desacuerdos en espacios públicos.

Sus declaraciones aludieron al momento en el que Bosch se retiró del salón acompañada de otras concursantes en señal de inconformidad.

El desenlace del concurso, celebrado en Tailandia, dejó a Bosch como la cuarta mexicana en obtener el título. Le siguieron en la clasificación la tailandesa Veena Praveenar y la venezolana Stephany Abasaly, seleccionadas entre un grupo de participantes provenientes de 120 países y territorios.