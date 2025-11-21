Sheinbaum celebra el logro de Fátima Bosch, al coronarse como Miss Universo 2025: “Me gustó de ella que levanta la voz cuando siente que hay una injusticia"

Tras una noche cargada de emociones en Miss Universo 2025, la presidenta <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/mexico-afirma-no-permitira-accion-militar-de-ee-uu-fronteras-FB10440335 target=_blank>Claudia Sheinbaum</a> felicitó a <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/quien-es-fatima-bosch-nueva-miss-universo-2025-GA10453041 target=_blank>Fátima Bosch</a> por su triunfo como <b>representante de México.</b> Lea: <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/omar-harfouch-acusa-fatima-bosch-comprar-corona-miss-universo-DA10455006 target=_blank>Omar Harfouch acusa a Fátima Bosch</a>