El sector energético latino busca acelerar la transición a renovables en pro de la equidad

El ministro chileno de Energía, Diego Pardow, alabó este martes el liderazgo energético de Latinoamérica y el Caribe en la generación de electricidad y otras fuentes de energía renovable, e instó a los participantes de la X Semana de la Energía, organizada por la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), a seguir impulsando una transición energética más equitativa.

En el discurso inaugural de este foro, que se celebra hasta el próximo viernes en Santiago de Chile, el ministro destacó el papel de Chile en esta ola de vanguardia energética e instó a la región a trabajar para "acelerar la transición hacia una región con energía más limpia, más barata, y más segura" que ayude a combatir el cambio climático.

"Hoy, en la décima Semana de la Energía, podemos ver las consecuencias de la crisis que generó la invasión de Rusia a Ucrania, y lo que provocó en materia de los precios de los hidrocarburos en los distintos países de la región y del mundo", recordó el ministro ante decenas de responsables gubernamentales, expertos internacionales, organismos multilaterales y líderes de los sectores público y privado.

A este respecto, destacó el trabajo realizado durante los tres últimos años en el mercado del almacenamiento, que, según sus palabras, permiten a Chile mirar con optimismo el futuro y avanzar cinco años más rápido de lo planeado.

"También queremos aprender de lo que está haciendo Brasil en materia de certificación regulatoria, de los avances que ha tenido Colombia en la integración física de sus redes o de las dificultades que ha tenido Ecuador con una crisis hidrológica sin precedentes y cómo se han adaptado muchos países del Caribe a un clima más cambiante y más duro", subrayó.

Le puede interesar: América Latina es la clave en la transición energética global