Quién es Sandra Heredia, la jueza que condenó al expresidente de Colombia Álvaro Uribe (y su crucial papel para que el proceso llegara a término)

"La justicia no se arrodilla ante el poder. La justicia no ve nombres, ni cargos, ni estaturas", dijo la jueza Sandra Heredia antes de dar a conocer el fallo del caso contra el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez por el que finalmente fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria.

"Este juicio, vale decirlo sin rodeos, no es un juicio contra la historia política de Colombia. No es una revancha. No es una conspiración. No es un acto de oposición ni de política. Es un acto de justicia y solo de justicia", expresó Heredia el lunes 28 de julio.