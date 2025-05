Papa León XIV | La influencia política de Robert Prevost en su paso por Perú

De Chicago a Chiclayo. La vida del papa León XIV comenzó en Estados Unidos, pero floreció en Perú, donde se le recuerda desde 1985 como un pastor cercano que recorrió las calles.

Las escenas de su vida en el país en el que vivió 40 años Robert Francis Prevost Martínez se han viralizado tras convertirse en el pontífice 267 de la historia, entre las cuales se encuentran momentos políticos.

Prevost cumplió trabajo pastoral desde la región andina de Apurímac y en la amazónica de Iquitos durante la década de 1990, localidad que sufrió de la represión del gobierno de Alberto Fujimori.

A partir de esta experiencia, se refirió en 2017 al indulto que recibió el expresidente peruano y consideró que debía pedir perdón a cada una de las víctimas que perdieron la vida durante su mandato para poder empezar un proceso de reconciliación.

"El expresidente Alberto Fujimori pidió perdón en una forma digamos genérica, reconociendo en términos generales su culpa y algunos se han sentido ofendidos. Tal vez de su parte sería más eficaz pedir perdón personalmente por algunas de las grandes injusticias que fueron cometidas y por las cuales él fue juzgado", dijo el entonces obispo de Chiclayo.

Entre finales de 2022 y principios de 2023, tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, Perú se incendió en protestas.

La sangrienta represión se cobró la vida de 49 personas a manos de la Policía y el Ejército, además de otras 28 ciudadanos que fallecieron como consecuencia de las manifestaciones. Entonces, Prevost ya había sido llamado a Roma para cumplir otras funciones en la Iglesia Católica.

"Las muertes en las protestas me causan mucha tristeza y mucho dolor (...) He pedido prolongar mi servicio en el Perú porque incluso le hice un pedido al Santo Padre, este no es el mejor momento para dejar el país. Yo quiero seguir acompañando al pueblo peruano", dijo en 2023, antes de reclamar reconciliación y paz.