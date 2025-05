Y es que es allí, en Chiclayo, una ciudad costeña de Lambayeque, en el norte de Perú, León XIV fue obispo de 2014 a 2023.

"La gente fue de viaje allá para verlo. Yo quise, pero no pude porque me implicaba dinero y tiempo, pero sabemos perfectamente quién es y su labor allá", dice Guadalupe.

"No teníamos ni idea de que sería él, había otros cardenales favoritos. Pero ahora, definitivamente todos esperamos que este nuevo papa rebase las expectativas que tenemos y que sea un buen sucesor de Francisco", añade.

Pero lo que no esperaba era, como me dice, "haber tenido la oportunidad de presenciar este momento histórico" para Perú.

"Esto, para el Perú y para mí es un mensaje de esperanza. No se lo esperaba nadie. Y, ¿sabes? Perú está en una situación muy complicada, muy crítica. Y creo que esto es un mensaje de esperanza para todos".

Por esa misma situación crítica que relata, "por las extorsiones y porque no se apoya a los profesionales", esta licenciada en negocios internacionales migró también a Roma hace apenas cuatro meses en busca de una vida mejor.

Un mensaje con "un castellano muy peruano"

Ambos nos hablan emocionados porque "como peruanos y católicos, esto es un reconocimiento a un país que no es que la pase muy bien, siempre vamos de tirones en tirones".

"Un saludo a todos aquellos, en modo particular, a mi querida Diócesis de Chiclayo, en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo".

Nos cuenta que es divorciado. Y esto podría ser un detalle menor, pero a aquellas personas que se divorciaron y luego se volvieron a casar, no se les permite comulgar, uno de los sacramentos dentro del catolicismo.

"Cuando me casé, sabía las condiciones. El Vaticano tendrá tiempo para incorporarse [a los nuevos tiempo], pero lentamente. Es muy difícil para la Iglesia católica cambiar. Pero Dios ama a todos por igual, sean divorciados o no, heterosexuales o gays, tengan o no dinero", dice.