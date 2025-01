Al respecto, los jueces argumentan que ByteDance, el propietario chino de TikTok, no tiene derecho a la libertad de expresión.

"Refugiados de TikTok"

El nombre chino de RedNote, Xiaohongshu, se traduce como "pequeño libro rojo", pero la aplicación dice que no es una referencia al libro de citas del líder comunista chino Mao Zedong del mismo nombre.

Grata bienvenida

Las preocupaciones sobre la seguridad de la aplicación no han disuadido a los usuarios de recurrir en masa a RedNote.

"No tengo nada que China no tenga, y si tanto quieren mis datos, que se los queden".

"No podía leerlos, así que me preocupó un poco" dijo, "pero me arriesgué".