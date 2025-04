Getty Images

Desde su llegada al poder en 2020, el presidente dominicano Luis Abinader ha endurecido la política migratoria, multiplicando las redadas y las deportaciones.

Pero la ofensiva contra la inmigración irregular haitiana no acabó ahí.

"Los derechos de los dominicanos no serán desplazados. Nuestra identidad no será diluida. Nuestra generosidad no será aprovechada. Aquí la solidaridad tiene límites", dijo al respecto el mandatario en su mensaje a la nación.