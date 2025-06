¿Está realmente Irán cerca de producir una bomba nuclear, como dice Israel?

Después de que en la primera ola de ataques el viernes dañaran la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz y mataran a los principales científicos nucleares iraníes, Netanyahu afirmó que Israel había actuado porque "si no se frenaba, Irán podría producir un arma nuclear en muy poco tiempo".

Se cree ampliamente que Israel tiene armas nucleares , aunque el gobierno isralí no lo confirma ni lo niega.

¿Qué evidencia hay de que Irán tenga un programa de armas nucleares?

Sin embargo, Kelsey Davenport, directora de política de no proliferación de la Asociación de Control de Armas -una organización no partidista en EE.UU.- le dijo a la BBC que el primer ministro de Israel "no presentó ninguna evidencia clara o convincente de que Irán estuviera a punto de lograr un arma nuclear".