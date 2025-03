El Rancho Izaguirre es un terreno rectangular, con unas construcciones ligeras y rodeado de muros perimetrales, en medio de tierras de cultivo.

Y aunque durante semanas "más de 10 personas, (una) retroexcavadora, medidores de compactación de suelo y binomios caninos" estuvieron rastreando la zona, no hallaron nada, explicó esta semana el fiscal Salvador González.

Según la investigación, se corroboró "una modalidad que no había sido utilizada por el grupo criminal: además de calcinar los restos, éstos fueron ocultados bajo una losa de ladrillo y una capa de tierra".

Los buscadores de víctimas denunciaron que el sitio no estaba custodiado, una anomalía que la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, pidió investigar.

Dudas más que razonables

¿Cómo es posible que las autoridades no hubieran realizado estos hallazgos antes? Esta pregunta está recorriendo México.

"No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales y del Estado", denunció esta semana el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, quien anunció que su despacho no solo asumirá las riendas de la investigación, sino que también indagará en el rol desempeñado por las autoridades locales.