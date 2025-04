Sin embargo, muchos analistas también señalaron que, a pesar de sus ideas progresistas, no todo lo que Francisco plasmó en esas frases se pudo trasladar a la práctica y ayudar a forjar una nueva realidad en el catolicismo.

1."Si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?"

"En un lobby no todos son buenos, pero si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? El Catecismo de la Iglesia católica explica y dice que no se debe marginar a esas personas y que deben ser integradas en la sociedad", le dijo a los periodistas que viajaban con él.

Francisco habló en defensa de los derechos de la comunidad LGTBQ, pero en la práctica no tuvo tanto alcance.

La frase, que fue replicada por medios de todo el mundo, no fue la única en que se refirió al tema de la homosexualidad.

Pero aunque tal vez uno de sus principales legados es que, en diciembre de 2023, autorizó la bendición de las parejas del mismo sexo, también fue enfático en señalar que esa bendición no debía confundirse con el sacramento del matrimonio y en insistir en que la homosexualidad es "un pecado".

2. "Cómo me gustaría una Iglesia pobre… y para los pobres"

"Francisco era un hombre pobre. Cómo me gustaría que la Iglesia fuera pobre… y para los pobres", señaló en el auditorio Pablo VI del Vaticano.

"A mí me duele ver a un sacerdote o una monja con un auto último modelo. Ellos deben cumplir con su voto de pobreza", dijo en otra conferencia de prensa en julio de 2013.

3. "Algunos piensan que para ser buenos católicos tenemos que reproducirnos como conejos, pero no"

4. "Abusar de niños es una enfermedad"

En el caso del Papa argentino, impulsó una serie de reformas, no solo para que no vuelvan a ocurrir los abusos, sino también para avanzar en la reparación de las víctimas.

"No podemos callar", dicen víctimas de los abusos cometidos dentro de la Iglesia católica.

"Desafortunadamente, hay un número considerable de víctimas. Me gustaría expresarles mi tristeza y dolor por el trauma que sufrieron", dijo durante una audiencia papal en octubre de 2021.

5. "En vez de pagar justicia social, pagó gas pimienta"

"Me hicieron ver una represión. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la Policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad", dijo el pontífice en una intervención pública.

Aunque el gobierno de Milei señaló que "no compartía" las críticas de Francisco, señaló en ese momento las relaciones con el Papa "eran fantásticas".

6. "Una persona que piensa en construir muros y no en construir puentes, no es un cristiano"

"Una persona que piensa en construir muros, cualquier muro, y no en construir puentes, no es un cristiano. Eso no está en los evangelios", dijo el Papa en 2016.