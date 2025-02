Davis no era una figura con un nombre bien establecido en la industria de las criptomonedas, le explica a BBC Mundo el experto en este tipo de tecnologías Santiago Siri.

"No había ningún tipo de información al respecto. Y en el siglo XXI, en el año 2025, borrar tu huella digital es algo muy difícil, que requiere un esfuerzo deliberado. Eso ya hace saltar algunas alertas", cuenta Siri.

"¿Será este un ñato [individuo] que será usado para armar una Milei coin? Esperemos no sea otro CoinX", escribió Siri, haciendo referencia a CoinX, un proyecto fallido de inversiones digitales que promocionó Milei en 2022 y del que luego se desmarcó.

Poco después borró su mensaje, aduciendo que no estaba "interiorizado" del proyecto.

Pero muchos hilos desde entonces llevan a que Milei y su círculo cercano, que incluye a su hermana y mano derecha en el gobierno, Karina Milei, tenían algún grado de conocimiento del proyecto de $LIBRA con el que ahora el presidente, envuelto en un escándalo, dice que no tiene relación.

El papel de Davis

En una entrevista reciente, aseguró haber sido parte del lanzamiento de la criptomoneda de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, llamada $MELANIA. Su afirmación, sin embargo, no es posible corroborarla de manera independiente.

La página web de su firma Kelsier Ventures no ofrece información sobre Davis, sino una descripción general de su funcionamiento como una empresa que "impulsa la innovación en web3 a través de la sinergia de la experiencia en la comercialización, la investigación en profundidad y las inversiones específicas".

"Yo controlo a Milei"

En entrevistas, Davis ha asegurado que él solo era un asesor del presidente y que no hubo un actuar fraudulento en el lanzamiento de $LIBRA y dijo desconocer por qué Milei retiró su apoyo intempestivamente.

"No tengo ningún deseo en ser el enemigo número uno. No me estoy beneficiando de esto. Mi vida está en riesgo", le dijo Davis al periodista Stephen Findeisen.