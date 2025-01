Marta Lagos, directora de la encuesta regional Latinobarómetro, explica que en las elecciones actuales de América Latina "hay cero ideología" y la ciudadanía evalúa "solamente el rendimiento" de sus gobernantes.

"La gente ya no espera, lo que hace la gente es exigir", dice Lagos a BBC Mundo. "Si no le va bien, corta cabeza (al gobierno de turno) y para afuera".

Calendario de elecciones en América Latina en 2025

¿Presidentes reelectos?

Aún no está definido si Luis Arce buscará la reelección en Bolivia.

"Gigantesca frustración"

Lagos, la directora de Latinobarómetro y basada en Chile, explica que en el país hay liderazgos políticos "mucho más débiles que antes" y "una gigantesca frustración de la gente por lo que no se ha hecho".

"Existe la sensación de que tanto la derecha, que gobernó durante el estallido, como la izquierda, que ha gobernado después, no han podido responder a las demandas del estallido: no están solucionados los problemas de salud, educación, pensiones y no ha habido reforma tributaria", señala.