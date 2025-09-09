Las protestas de la generación Z por la prohibición de las redes sociales y contra la corrupción en Nepal que hicieron caer al primer ministro

Redaccion* Título del autor, BBC News Mundo

9 septiembre 2025, 14:17 GMT Actualizado 1 hora



Nepal vive una crisis política y social. Esta semana estallaron una serie de protestas en el país lideradas por los jóvenes, que se oponen a la prohibición de 26 redes sociales por parte del gobierno, al que acusan de corrupto.

Este martes, el primer K.P. Sharma Oli, del Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado) (CPN-UML) renunció a su puesto.

"Renuncio al cargo de primer ministro con efecto a partir de hoy (...), a fin de adoptar nuevas medidas hacia una solución política y la resolución de los problemas de conformidad con la Constitución, teniendo en cuenta la situación extraordinaria que prevalece actualmente en el país", dijo Oli en un comunicado.

Miles de manifestantes, muchos de ellos identificados como parte de la Generación Z en pancartas y carteles, salieron a las calles y marcharon por la capital, Katmandú, mientras las protestas se tornaban violentas y mortales.

Al menos 22 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas en enfrentamientos con la policía.

La renuncia del primer ministro no es la única. Este lunes por la noche, el ministro del Interior, Ramesh Lekhak, dimitió durante una reunión del gabinete, según informó el periódico local The Kathmandu Post.

Un ministro presente en la reunión dijo que Lekhak dimitió por motivos morales tras las muertes en las protestas, según el periódico.

Este martes, manifestantes anticorrupción en Nepal irrumpieron en el edificio del parlamento federal en Katmandú y le prendieron fuego. También pintaron grafitis y mensajes anticorrupción en el exterior del edificio y rompieron varias ventanas.

Grandes multitudes de manifestantes se habían congregado en las inmediaciones del Parlamento, después de desafiar un toque de queda impuesto por el gobierno.

Por ahora, el aeropuerto Internacional Tribhuvan de Katmandú está cerrado, según el panel de llegadas y salidas de su sitio web externo.

Fuente de la imagen,NARENDRA SHRESTHA/EPA Pie de foto, El Parlamento en llamas.

El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional pidió una "investigación exhaustiva, independiente e imparcial" sobre las muertes.

Afirmaron que se utilizó munición real contra los manifestantes.

Médicos comfirmaron al servicio nepalí de la BBC que las heridas de los manifestantes fueron causadas por munición real.

Las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos y cañones de agua mientras los manifestantes escalaban los muros del edificio del Parlamento y otros complejos oficiales.

Fuente de la imagen,BBC News Nepalí Pie de foto, La policía lanzó gases lacrimógenos y roció cañones de agua contra los manifestantes en Katmandú.

¿Qué redes sociales se prohibieron?

El pasado jueves, el gobierno de Nepal comenzó a bloquear el acceso a 26 plataformas de redes sociales por presunto incumplimiento de las regulaciones gubernamentales.

Las autoridades habían dado a las empresas de redes sociales un plazo para registrarse ante el Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de la Información del país.

Entre los servicios prohibidos se encuentran WhatsApp, Facebook, Instagram y YouTube. Otras plataformas, como TikTok y Viber, seguían operativas el lunes de esta semana.

Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto, El lunes había colegialas entre los manifestantes que se manifestaban frente al parlamento nepalí en Katmandú.

El gobierno declaró que esas redes sociales deben regularse para combatir las noticias falsas, el discurso de odio y el fraude en línea.

Los críticos argumentan que las regulaciones impuestas pueden otorgar a las autoridades amplios poderes para controlar y eliminar contenido en línea considerado inapropiado o crítico con el Estado.

Con alrededor de 17 millones de personas en Nepal que usan distintas redes sociales, el bloqueo ha tenido un grave impacto en las empresas y las comunicaciones, que dependen en gran medida de estos servicios.

Desde el viernes, los usuarios han tenido dificultades para acceder a las plataformas, aunque algunos utilizan VPN para eludir la prohibición. Hasta el momento, dos plataformas se han reactivado tras registrarse en el ministerio luego de la prohibición.

Si bien el bloqueo ha sido el detonante de estas protestas a gran escala, el malestar entre los jóvenes aumentó por lo que consideran una creciente corrupción y nepotismo.

Muchos en Nepal creen que la corrupción está desenfrenada y el gobierno también enfrenta críticas por no cumplir sus promesas de resolver los problemas económicos de larga data del país.

Sabana Budathoki dijo a la BBC que la prohibición de las redes sociales era "sólo la excusa" por la que se reunían.

"Más que la prohibición de las redes sociales, creo que la atención de todos se centra en la corrupción", explicó, y añadió: "Queremos recuperar nuestro país; vinimos a detener la corrupción".

Otro manifestante dijo que la prohibición era para "silenciar" sus voces, por lo que vinieron a "alzarlas" contra eso, lo que continuarán haciendo hasta que traiga un cambio.

Fuente de la imagen,AFP via Getty Images Pie de foto, Una barricada policial frente a un incendio provocado por manifestantes durante una protesta frente al Parlamento en Katmandú.

La Generación Z

Estas manifestaciones son diferentes a las que se han visto antes en Nepal. Han surgido en redes sociales y han sido lideradas por la generación más joven del país.

Los manifestantes se identifican así mismo como la Generación Z, el grupo de edad nacido aproximadamente entre 1997 y 2012.

Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto, El grupo Gen Z protesta contra la corrupción y la prohibición de las plataformas de redes sociales

El término se ha convertido en un símbolo de unidad en todo el movimiento.

Si bien no ha habido un liderazgo central que dirija estas protestas, varios colectivos juveniles han surgido como fuerzas movilizadoras, emitiendo llamamientos a la acción y actualizaciones en línea.

Los organizadores invitaron a los estudiantes de las universidades de las principales ciudades de Nepal, Katmandú, Pokhara e Itahari, a unirse a las protestas. Y les animaron a acudir ataviados con sus uniformes y llevando sus libros.

"Queremos ver el fin de la corrupción en Nepal", declaró Binu KC, una estudiante universitaria de 19 años, al servicio nepalí de la BBC.

"Los líderes prometen una cosa durante las elecciones, pero nunca cumplen. Son la causa de muchísimos problemas".

Añadió que la prohibición de las redes sociales interrumpió su educación, pues limitó el acceso a clases en línea y recursos de estudio.

Fuente de la imagen,BBC News Nepali Pie de foto, Los manifestantes llevan carteles con las frases "Generación Z", "Nepo Babies" y "Niños Nepo".

Un rasgo distintivo de la protesta es el uso generalizado de dos etiquetas: "Nepo Baby" y "Nepo Kids".

"Nepo" es la abreviatura de nepotismo, que se refiere a la forma en que la élite supuestamente vela por los intereses de sus propias familias.