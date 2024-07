Este domingo, 11 años después, de nuevo la oposición acude unida a unas presidenciales en las que, pese a los obstáculos, podría derrotar al chavismo, algo a lo que renunció en las elecciones de 2018 por considerar que no había condiciones justas para una elección competitiva.

Las denuncias

Edmundo González Urrutia tuvo que asumir la candidatura de la oposición debido a que las autoridades venezolanas no permitieron la postulación de María Corina Machado.

Pie de foto, Edmundo González Urrutia tuvo que asumir la candidatura de la oposición debido a que las autoridades venezolanas no permitieron la postulación de María Corina Machado.

La principal queja se refiere a la inhabilitación política de María Corina Machado, a quien, pese a haber ganado con una votación abrumadora las primarias de la oposición, no se le permitió inscribir su candidatura presidencial debido a una sanción administrativa de la Contraloría General de la República.

Más allá de rechazar que Machado realmente haya incurrido en alguna falta, la oposición ha recordado que -según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- la inhabilitación de candidatos solo debe imponerse tras una condena judicial en un proceso penal y no por un procedimiento administrativo.

Adicionalmente, hay seis colaboradores cercanos de Machado refugiados en la embajada de Argentina en Caracas, de donde no han podido salir debido a que el gobierno venezolano los acusa de estar vinculados con planes desestabilizadores.

Una elección "semicompetitiva"

Los venezolanos en Madrid han protestado porque no pudieron inscribirse para votar.

Pie de foto, Los venezolanos en Madrid han protestado porque no pudieron inscribirse para votar.

No es un detalle menor. De los más de 7,7 millones de venezolanos fuera del país, solamente hay 69.189 inscritos para votar, de acuerdo con datos del Registro Electoral Preliminar citados por el sitio especializado en elecciones Votoscopio.

Una parte de estos venezolanos, como los residentes en Estados Unidos o en Ecuador, no podrán votar porque los consulados en esos países están cerrados.

Otros, sin embargo, no lograron inscribirse o actualizar su registro en los consulados de los países donde viven debido al calendario restringido impuesto por el CNE o porque la ley electoral aprobada bajo el chavismo exige requisitos difíciles de cumplir por la reciente diáspora, como la posesión de un permiso de residencia o de un pasaporte venezolano vigente.

El expresidente de Argentina Alberto Fernández también dijo que ya no asistiría como veedor de los comicios, pues el gobierno venezolano le indicó su deseo de que no lo hiciera después de que Fernández se hizo eco de una frase del mandatario de Brasil, Lula da Silva, quien dijo que si Maduro era derrotado en las urnas, debía aceptar su derrota.

“Es una elección donde el gobierno tiene ventajas en términos de control institucional, de recursos, de comunicación, de movilización. En Venezuela no tienes una elección transparente y competitiva, lo que tienes es una elección donde hay niveles suficientes de competitividad que han hecho que la oposición decida participar a pesar de las dificultades”, comenta.

Esa disposición a participar “a pesar de las barreras o de la cancha inclinada” es, junto al deseo de cambio de los ciudadanos, lo que diferencia estas elecciones de comicios anteriores como los de 2018, en los que la oposición no quiso participar por no considerarlos competitivos.

Lo que se juega el chavismo

Pese a haber ganado decenas de elecciones en estos 25 años, el proyecto chavista ha sido construido sobre la base del rechazo a la alternancia política y con vocación de permanencia, como deja claro uno de sus lemas: "No volverán".

Esa posibilidad de olvido, sin embargo, no está tan clara en el caso de las investigaciones por supuestas violaciones a los derechos humanos, como la que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional contra Venezuela, aunque en esta -hasta ahora- no hay ninguna persona en particular que haya sido señalada hasta ahora.