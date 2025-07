¿Por qué los jóvenes comparten contenido íntimo en internet?

De entre los encuestados, el 48 % reconoció que el envío este tipo de contenido porque no sabía que podía ser peligroso. Otras de las principales razones fueron creer que es algo normal o que no tiene consecuencias negativas (46,3%), la búsqueda de atención, afecto o validación (42,5%) y la expectativa de recibir un regalo, dinero u otra forma de gratificación (40,4%).

'No saber que puede ser peligroso' es la principal razón por la que los jóvenes españoles comparten en internet vídeos o fotografías de contenido íntimo o sexual . Así lo expuso un reciente informe de la organización Save The Children, que encuestó a 1.008 participantes, de entre 18 y 21 años, para entender esta dinámica.

Los últimos datos proporcionados por el Ministerio del Interior español señalan que "en 2023 se registraron en 4 896 denuncias por delitos cibernéticos contra niños, niñas y adolescentes, de los cuales 1 068 correspondían a delitos sexuales".

No obstante, esta información, según Save The Children, "solo representa la punta del iceberg: la mayoría de casos de violencia contra la infancia y adolescencia no llegan a conocerse, en parte por la ausencia de denuncia y en parte por las dificultades en la detección, que incrementan significativamente cuando estos hechos tienen lugar en el entorno online, por las características en cuanto a anonimato, inmediatez y la volatilidad de los contenidos, así como por una menor percepción sobre su gravedad".

En la encuesta, el 26% de los adolescentes admitió que, siendo menor de edad, fue "presionado para enviar contenido íntimo o sexual", mientras que el 20 % sufrió "amenazas o chantajes para mostrar contenido erótico o sexual". Otro 20 % "amenazado o chantajeado con la difusión de materiales de contenido sexual en los que aparecían".

En un análisis del informe Redes que Atrapan, Statista destacó que las mujeres reportaron con mayor frecuencia haber sido presionadas para enviar este tipo de contenido: un 28,5 %, en comparación con el 18,4 % de los hombres.