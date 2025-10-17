Gran Polémica en Medellín por la feria popular Brujería de Comfama

Una intensa polémica se desató en redes sociales y en el ámbito político de Medellín por la realización de la feria popular Brujería, organizada por Comfama, la caja de compensación familiar antioqueña. El evento está programado para este 17 y 18 de octubre en el Claustro de la entidad y busca abordar una variedad de espiritualidades y prácticas rituales no hegemónicas desde perspectivas históricas, narrativas y artísticas.

La controversia se encendió cuando el representante a la Cámara por Antioquia, Luis Miguel Rodríguez, publicó un video criticando duramente la feria. El congresista argumentó que la actividad va en contra de la moralidad cristiana y los valores familiares antioqueños de "Dios, familia, trabajo". Incluso, solicitó formalmente a Comfama la cancelación del evento, respaldado por una cincuentena de empresas que se unieron a la oposición.

Rodríguez también cuestionó el origen de los fondos, señalando que se estaban usando "recursos públicos fiscales pagados por los trabajadores antioqueños" para promover una actividad que, según su interpretación, ni siquiera está contemplada dentro de la Ley 133 de 1994 sobre libertad religiosa. A él se sumó el concejal de Medellín, Andrés “Gury” Rodríguez, mientras que otro representante a la Cámara, Andrés Carvalho, salió en defensa de la feria como una "invitación cultural" sin peligro moral.

Ante el aluvión de críticas, Comfama respondió con un comunicado claro e inamovible. La entidad ratificó que la feria no se cancelará y que se llevará a cabo como conmemoración de los 50 años del Congreso Mundial de Brujería que se realizó en Bogotá en 1975, en alianza con la Corporación Otraparte. Su argumento central es que buscan darle cabida a las diferentes cosmovisiones presentes en el país, un derecho amparado por la Constitución.

