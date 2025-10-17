Gran Polémica en Medellín por la feria popular Brujería de Comfama

Una intensa polémica se desató en redes sociales y en el ámbito político de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/medellin target=_blank>Medellín</a> por la realización de la feria popular <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/brujeria target=_blank>Brujería</a>, organizada por Comfama, la caja de compensación familiar</b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/uruguay-primer-pais-latinoamerica-aprobar-ley-eutanasia-NL10284458 target=_blank></a></b>