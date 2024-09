Aunque los expertos esperaban cifras económicas desalentadoras, los resultados no dejan de sorprender pues la tasa de pobreza es la más alta de los últimos 20 años (en 2004 llegó al 56,8%).

"Herencia desastrosa"

Pero las medidas han supuesto un duro golpe para aquellos que no pueden acceder ni a la canasta básica alimentaria.

“Si no se evitaba la hiperinflación, la pobreza se hubiese llevado de 40% a cerca del 95% de la población. Nos dejaron al borde de ser un país con prácticamente todos los habitantes pobres”, dijo.

El portavoz pidió “terminar con la retórica de los hipócritas, que cuando gobiernan ellos encuentra las mil y una excusas para no cumplir lo que prometen, y cuando son oposición le exigen al gobierno resolver los problemas que ellos no sólo generaron sino que no resolvieron en los últimos 16 años”.