McAleese, un exagente del SAS -un grupo de élite del Ejército británico-, fue contratado por un cartel de droga rival para eliminar a Escobar.

Conoció a Dave Tomkins en Angola en 1976. Tomkins no era un soldado común, sabía cómo hacer negocios para vender armas.

El entrenamiento

"No te piden que asesines a Pablo Escobar a menos que tengas la experiencia requerida", dijo McAleese.

"No tenía conflictos morales sobre matarlo. Nunca lo he considerado como un asesinato. Lo he visto como un objetivo", dijo.