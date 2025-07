Perú y Colombia activan planes de emergencia ante alerta de tsunami por sismo en Rusia

Además, autoridades locales decidieron restringir el acceso a las playas de Lima y Callao, aunque estos puertos no fueron cerrados y la ciudadanía recibió alertas electrónicas en sus celulares advirtiendo sobre el riesgo.

Se espera que las primeras olas lleguen al puerto La Cruz a las 10:09 a.m. (hora local), y la ola más alta impacte en Talara tres minutos después. El llamado tren de olas recorrerá toda la costa peruana hasta las 12:30 p.m., finalizando en el puerto de Ilo.

En Colombia, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) emitió una alerta de tsunami para varias zonas costeras, principalmente en los departamentos de Nariño, Chocó, Cauca y Valle del Cauca.

Las playas y zonas de bajamar en Nariño y Chocó fueron evacuadas de forma preventiva y se estima que la primera ola llegará a la isla de Malpelo a las 10:03 a.m. y luego a Juradó (Chocó) a las 10:26 a.m. Posteriormente, se espera en la isla Gorgona a las 10:45 a.m.

Las autoridades alertaron a una docena de localidades costeras, entre ellas Bahía Solano, Nuquí, Tumaco, Buenaventura y Guapi, pidiendo a la población seguir las indicaciones oficiales y alejarse de zonas de riesgo.

Ambos países mantienen vigilancia activa y reiteraron el llamado a la ciudadanía a permanecer informada por canales oficiales y evitar la difusión de rumores. La situación en el Pacífico continúa siendo monitoreada en tiempo real.