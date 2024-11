La fotografía es del glaciar Quelccaya, que es el glaciar tropical más grande del mundo con 17 km de longitud. Está retrocediendo cien metros al año y al retroceder se ve toda esa roca. Eso debería estar con hielo y no lo está. Que no esté con hielo significa que las reservas de agua que tendrían que estar ahí congeladas y para muchos años no lo estén.