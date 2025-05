El 27 de diciembre de 2024 se le implantó un 'stent' en el esófago. Ello le permitió seguir alimentándose por vía oral y recuperarse en su domicilio. Sin embargo, el 9 de enero informó de la expansión del tumor al hígado. Aseguró entonces que se estaba "muriendo".

"El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta", dijo Mujica, que anunció que no iba a conceder más entrevistas y que no iba a aceptar nuevos tratamientos.

"Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me acosen con entrevistas al pedo ni nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente, me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso", enfatizó.

El 11 de mayo, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, explicó que el estado de salud de su compañero de filas estaba "complicado". "Se está cuidando", agregó. El mandatario añadió que Mujica no pudo votar en los comicios departamentales y municipales del país, que se celebraron ese mismo domingo, por consejo de su médica.

