Por qué los nuevos pasaportes de Uruguay generaron quejas de Alemania, Francia y Japón

Esto generaba problemas en aeropuertos o al intentar abordar vuelos internacionales -inclusive dificultades en el aeropuerto de Montevideo- porque los sistemas que leen los documentos no entendían cómo un pasaporte uruguayo podía decir que la persona era de nacionalidad venezolana o española, en lugar de coincidir la nacionalidad con el país de emisión de la libreta.

En Uruguay hay unos 16.000 ciudadanos legales no nacidos dentro del territorio, y poco más de 1.300 refugiados.

La organización civil Somos Todos Uruguayos llevó a Uruguay ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2024 para que los ciudadanos legales sean también considerados nacionales, y no extranjeros, por parte del Estado.

Alegría y conflicto

Las modificaciones hechas por el país sudamericano fueron celebradas por parte de Somos Todos Uruguayos, que publicó en sus redes sociales fotos de personas nacidas en el extranjero con su nuevo pasaporte, que ya no incluye en la página principal referencias a otro país que no sea Uruguay.

"Los pasaportes uruguayos emitidos después del 23 de abril de 2025 no indican el lugar de nacimiento. Ahora no se puede entrar a Alemania con estos pasaportes, ni siquiera para estancias cortas", publicó en la red social X.

Añadió que no aceptarían solicitudes de visa con estos pasaportes.

Los uruguayos que visitan Alemania por turismo no necesitan una visa, pero sí es necesaria para estudiar o trabajar.

"En realidad, nunca vi pasaportes que no incluyen el lugar de nacimiento", declaró al medio uruguayo El País el embajador francés, Jean-Paul Seytre, aunque señaló que la documentación deberá ser analizada por el Ministerio del Interior de su país.

Cómo solucionar el conflicto

"No hay un solo problema en Alemania, denme el nombre de una persona que haya sido detenida o paralizada. No pasó nada. Lo único que se detectó hasta ahora son no más de tres casos en relación a visas de tres meses para estudio", dijo el funcionario al canal 12 local.